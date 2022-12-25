В подарок на Рождество – немного мира. Папа Римский Франциск обратился к прихожанам

Рождество Христово отмечают миллионы людей во всем мире. Торжества прошли в Вифлееме, который считается местом рождения Иисуса Христа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там завершилось одно из главных богослужений – полуночная месса. Возглавил ее прибывший в Палестину Латинский патриарх Иерусалима Пьербаттиста Пиццабалла.

Впервые после пандемии количество участников мессы снова исчислялось тысячами. Два года скромных празднеств сменились шумными улицами, хотя до рекорда 2019 года пока далеко. Тогда на Рождество в Вифлеем прибыли порядка 3,5 миллиона человек.

В канун праздника мессу в Ватикане провел и Папа Римский Франциск. Под звуки колоколов и органа понтифик обратился к прихожанам с традиционным посланием, в котором призвал людей не гнаться за материальными благами, отказаться от жадности и нескончаемого потребления. А в подарок на Рождество, рассказал понтифик, хотел бы получить немного мира.