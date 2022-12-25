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В подарок на Рождество – немного мира. Папа Римский Франциск обратился к прихожанам

25 декабря 2022 07:43
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Рождество Христово отмечают миллионы людей во всем мире. Торжества прошли в Вифлееме, который считается местом рождения Иисуса Христа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там завершилось одно из главных богослужений – полуночная месса. Возглавил ее прибывший в Палестину Латинский патриарх Иерусалима Пьербаттиста Пиццабалла.

В подарок на Рождество – немного мира. Папа Римский Франциск обратился к прихожанам-1

Впервые после пандемии количество участников мессы снова исчислялось тысячами. Два года скромных празднеств сменились шумными улицами, хотя до рекорда 2019 года пока далеко. Тогда на Рождество в Вифлеем прибыли порядка 3,5 миллиона человек.

В подарок на Рождество – немного мира. Папа Римский Франциск обратился к прихожанам-4

В канун праздника мессу в Ватикане провел и Папа Римский Франциск. Под звуки колоколов и органа понтифик обратился к прихожанам с традиционным посланием, в котором призвал людей не гнаться за материальными благами, отказаться от жадности и нескончаемого потребления. А в подарок на Рождество, рассказал понтифик, хотел бы получить немного мира.

В подарок на Рождество – немного мира. Папа Римский Франциск обратился к прихожанам-7

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# Рождество # Пьербаттиста Пиццабалла # Папа Римский Франциск # Фотофакт

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