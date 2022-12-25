Расходы США на Украину самые большие со Второй мировой. Чего опасаются в Штатах?

Встреча, которая на неделе дала пищу для размышлений и даже для шуток. Вот такой мем разлетелся по интернету сразу после встречи Владимира Зеленского и Джо Байдена, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Ольга Коршун, СТВ:

Похоже, что это изнанка нынешней мировой ситуации. Но комментарии в данном случае, наверное, излишни. Хотя все же нашлись и те, кто все же высказался по этому поводу.

Американцы возмущались затрапезным видом Зеленского, мол, неужели Штаты дают Украине мало денег, чтобы он смог купить себе нормальный костюм? Гласят народные комментарии. Кстати, деньги станут центральной темой переговоров на Капитолийском холме.

А надо сказать, что расходы США на войну в Украине самые большие с момента Второй мировой войны и сопоставимы только с вьетнамской кампанией на ее пике. При этом обстановка на фронте остается крайне сложной. США обещали Украине поставки комплексов «Пэтриот», но для обучения расчетов нужно время, которого, судя по всему, у Зеленского нет. В Штатах очень опасаются российского зимнего наступления, им неясно, будет ли оно, как и откуда пойдет, и это значит, что придется либо вступать в боевые действия руками Польши, либо замораживать конфликт. Второй вариант для них нежелателен, поэтому в Конгрессе публично одобрили пакет новой военной помощи Киеву. В него вошли те самые установки «Пэтриот», минометы, бронемашины, но главное – огромное количество снарядов, необходимых украинской армии в зимнюю кампанию. Наивно полагать, что все это озвучивается заранее – скорее всего, оружие уже поставлено. Просто появление Зеленского в Конгрессе должно было его легализовать.