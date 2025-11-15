Торжественная присяга прошла во внутренних войсках МВД

Торжественный ритуал принятия военной присяги прошел во внутренних войсках МВД. Во всех соединениях и воинских частях под боевыми знаменами более 1 200 новобранцев произнесли слова священной клятвы верности Беларуси и ее народу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За плечами у молодых людей две недели армейской жизни, а впереди не менее насыщенный период углубленной подготовки. Многие новобранцы – представители целых династий и выпускники военно-патриотических клубов. Есть такие и среди 250 человек, которые теперь будут служить в воинской части 3214.

Денис Талалаев, военнослужащий войсковой части 3214:

Очень радостно, и я очень горд за себя, что смог преодолеть первую половину курса молодого бойца. Было достаточно сложно вначале, но благодаря офицерам, прапорщикам, сержантам все прошло замечательно. Эмоции по поводу конкретно прохождения: никаких недочетов не было, все отрепетировано, все отлично. Поэтому я очень горд и за себя, и за всех своих братишек, что мы отлично справились.

Николай Карпенков, заместитель министра внутренних дел – командующий внутренними войсками Беларуси:

1200 молодых бойцов принесли сегодня торжественную клятву. Все они стали настоящими мужчинами. Родина вручила им в руки оружие, и они пополнили ряды внутренних войск. Мы укомплектованы на 100 %. У нас даже есть такой сильный, мощный запас, чтобы работать с бойцами и они шли к нам служить по контракту.