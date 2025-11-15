Прямой эфир

Захарова: РФ ответит на запрет выдачи шенгенских виз

15 ноября 2025 11:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Захарова: РФ ответит на запрет выдачи шенгенских виз-0

Представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала об ответных мерах со стороны Москвы на запрет ЕК на выдачу многоразовых шенгенских виз россиянам, пишет РИА Новости.

Запрет Европейской комиссии о запрете выдачи новых многократных виз, позволяющих совершать поездки в страны Шенгенской зоны, гражданам РФ начнет действовать с 8 ноября.

Ответные меры России «будут носить выверенный характер», – сообщила Захарова. Москва, в отличие от Брюсселя, не занимается сегрегацией и не подвержена «расизму, нацизму и так далее», а решение по ответным шагам будет принято исходя из интересов РФ,  добавила дипломат.

Венгрия намерена оспорить в суде «незаконное» решение ЕС по российскому газу

Трамп может конфисковать половину замороженных активов РФ – Конгресс США

Фото: Pinterest

# Международная политика # Мария Захарова

Другие новости рубрики

Все новости
Трамп может конфисковать половину замороженных активов РФ – Конгресс США
15 ноября 2025 10:35

Трамп может конфисковать половину замороженных активов РФ – Конгресс США

Каллас рассказала о выгоде продолжения российско-украинского конфликта
15 ноября 2025 09:58

Каллас рассказала о выгоде продолжения российско-украинского конфликта

Колумбия ударила авиабомбами рядом с границей Венесуэлы, есть погибшие – AFP
15 ноября 2025 09:34

Колумбия ударила авиабомбами рядом с границей Венесуэлы, есть погибшие – AFP