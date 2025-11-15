Захарова: РФ ответит на запрет выдачи шенгенских виз

Представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала об ответных мерах со стороны Москвы на запрет ЕК на выдачу многоразовых шенгенских виз россиянам, пишет РИА Новости.

Запрет Европейской комиссии о запрете выдачи новых многократных виз, позволяющих совершать поездки в страны Шенгенской зоны, гражданам РФ начнет действовать с 8 ноября.

Ответные меры России «будут носить выверенный характер», – сообщила Захарова. Москва, в отличие от Брюсселя, не занимается сегрегацией и не подвержена «расизму, нацизму и так далее», а решение по ответным шагам будет принято исходя из интересов РФ, добавила дипломат.

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