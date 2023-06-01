Какое настроение у бойцов СВО на передовой? Узнали у Деяна Берича

Деян Берич, сербский снайпер, участник СВО:

Я сейчас нахожусь дома, приехал дня 3-4 назад. Не знаю, потому что путаю день и ночь, время. Почти все время в дороге или со своими ребятами. Я после ранения воевать не могу, командование не разрешает. Занимаюсь иностранными добровольцами, приглашаю их, они приезжают. Мы их подготавливаем и потом по необходимости определяем в батальоны: штурмовики, артиллерия. Я был сейчас на направлении Сватово-Кременная. У бойцов настрой очень хороший. Сильно удивило не только бойцов, но и нас, которые, можно сказать, в тылу работают. Мы ожидали жесткое наступление украинской армии. По всем разведданным, которые у нас были, у них было достаточно и людской силы, бойцов, техники. Было понятно: сейчас начнется, будет очень жестко. Но тогда на сцену вступили ВКС России, которые уничтожили огромное количество техники, боеприпасов и людей. Они по-любому поедут в контрнаступление, они должны оправдать деньги, которые им отправляются, но успеха у них будет маловато. Они, наверное, где-то пробуют первую линию обороны, но если бы вы знали, как это сейчас там укреплено… Это не прошлый год. Сейчас несколько линий обороны подготовлено.

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