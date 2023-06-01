В Иерусалиме для посетителей снова открыли Башню Давида

Новости Израиля. Башня Давида в Иерусалиме снова открыта для посетителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Три года башня Давида была закрыта на реконструкцию. Обошлось это местным властям в 50 млн долларов. Зато теперь она снова готова встречать гостей и удивлять их новыми экспонатами.

Эйлат Либер, директор музея Башни Давида:

Мы приглашаем посетителей открыть для себя тайну Иерусалима, узнать, как маленький город на холмах развивался. Мы предлагаем открыть для себя истории прошлого и увидеть Священный город.