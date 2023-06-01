В Иерусалиме для посетителей снова открыли Башню Давида
Новости Израиля. Башня Давида в Иерусалиме снова открыта для посетителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Три года башня Давида была закрыта на реконструкцию. Обошлось это местным властям в 50 млн долларов. Зато теперь она снова готова встречать гостей и удивлять их новыми экспонатами.
Эйлат Либер, директор музея Башни Давида:
Мы приглашаем посетителей открыть для себя тайну Иерусалима, узнать, как маленький город на холмах развивался. Мы предлагаем открыть для себя истории прошлого и увидеть Священный город.
В 2019 году башню Давида посетили более полумиллиона человек. Это сделало ее одним из самых популярных мест города. Неудивительно, если представить, сколько труда вложено сотрудниками музея, чтобы привлечь гостей. Так, познакомиться туристам предлагают с артефактами разных правителей Иерусалима, древними текстами, гравюрами и другими историческими символами.