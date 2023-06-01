За конфликтом Сербии и Косова стоят два президента! Снайпер Деян Берич рассказал всю правду

Григорий Азаренок, СТВ: Мы все следим, что происходит на Донбассе, следим за высказываниями, за тем, что происходит на линии боестолкновения. Тем не менее одна из точек нестабильности на карте – это и ваша родина, Сербия, вопрос Косова. Расскажите, что сейчас происходит? Снова Запад делает точку напряжения, зажигает этот балканский конфликт? Как вы считаете?

Деян Берич, сербский снайпер, участник СВО:

Я точно знаю, что происходит, но многим не нравится правда. Так что если вы хотите правду, наверное, и вам не понравится. Потому что все то, что происходит, – договорняк президента Сербии, президента Косово и посольства США. Я говорил четко, что будет происходить каждый месяц, как они будут себя вести, какие провокации будут делать. Они просто договорились, потому что признание Косова заходит в окончательную фазу. И не просто президент Сербии должен признать Косово как самостоятельное государство, но еще должен обвинить Россию за бездействие. А на самом деле они все четко делали, чтобы Косово отделилось от Сербии. Там все это четко распланировано. Если есть время, я могу рассказать за пять минут. Все будет понятно каждому человеку. Но эта правда многим не нужна, к сожалению.

Григорий Азаренок:

Вы зря говорите, что не понравится, потому что очень похоже на правду и очень похоже на ситуацию с Арменией, когда сначала руками Запада война развязывается, потом Россия обвиняется в том, что не помогает, и сейчас фактически признание Карабаха.

Большой привет передают вам наши зрители из Беларуси. Пишут: человек широкой души, огромного доброго сердца.