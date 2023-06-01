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ВСУ обстреляли несколько городов Белгородской области. Что известно на данный момент?

01 июня 2023 17:44
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Тревожные сообщения приходят из Белгородской области России, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там несколько городов попали под артобстрелы ВСУ. Особенно напряженная ситуация в Шебeкинском округе.

ВСУ обстреляли несколько городов Белгородской области. Что известно на данный момент?-1

В результате атак 12 человек пострадали. Повреждены более 20-ти домов, автомобили и общежитие. Для детей из Шебекина, которые находятся в пунктах временного размещения в Белгороде, организован сбор гуманитарной помощи. Кроме того, 1 июня в Белгородском районе зафиксировано пять прилетов. Один беспилотник упал в самом Белгороде.

ВСУ обстреляли несколько городов Белгородской области. Что известно на данный момент?-4

По сообщениям мэра города, взрывоопасных устройств на месте крушения дрона не обнаружено. По всей видимости, летательный аппарат взорвался недалеко от земли. В результате инцидента пострадали два человека.

ВСУ обстреляли несколько городов Белгородской области. Что известно на данный момент?-7

Один из них с подозрением на сотрясение головного мозга доставлен в больницу.

# Международная политика # Фотофакт

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