ВСУ обстреляли несколько городов Белгородской области. Что известно на данный момент?

Тревожные сообщения приходят из Белгородской области России, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там несколько городов попали под артобстрелы ВСУ. Особенно напряженная ситуация в Шебeкинском округе.
Тревожные сообщения приходят из Белгородской области России, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там несколько городов попали под артобстрелы ВСУ. Особенно напряженная ситуация в Шебeкинском округе.
В результате атак 12 человек пострадали. Повреждены более 20-ти домов, автомобили и общежитие. Для детей из Шебекина, которые находятся в пунктах временного размещения в Белгороде, организован сбор гуманитарной помощи. Кроме того, 1 июня в Белгородском районе зафиксировано пять прилетов. Один беспилотник упал в самом Белгороде.
По сообщениям мэра города, взрывоопасных устройств на месте крушения дрона не обнаружено. По всей видимости, летательный аппарат взорвался недалеко от земли. В результате инцидента пострадали два человека.
Один из них с подозрением на сотрясение головного мозга доставлен в больницу.