Финал международного конкурса по дудл-арту прошёл в Амстердаме
Новости Нидерландов. Финал международного конкурса по дудл-арту прошел в Амстердаме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 62 художника со всего мира приехали в нидерландскую столицу, чтобы побороться за чемпионский титул. Победителя определяла экспертная комиссия. Работы участников в прямом смысле рассматривались под микроскопом. Лучшей из лучших стала итальянка Кьяра Кроче.
Кьяра Кроче, художница:
Финал был великолепен. Я встретила много новых людей. Я действительно не ожидала, что выиграю, потому что другие участники очень, очень талантливы.
Дудл-арт – это стиль иллюстрации, основанный на множестве простых форм и линий. Несмотря на всю легкость, техника считается крайне непростой. Ведь рука художника просто не имеет права дрогнуть. Вместе с тем, направление набирает популярность. Так, на участие в конкурсе подали более 120 тысяч заявок.