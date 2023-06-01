Финал международного конкурса по дудл-арту прошёл в Амстердаме

Новости Нидерландов. Финал международного конкурса по дудл-арту прошел в Амстердаме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 62 художника со всего мира приехали в нидерландскую столицу, чтобы побороться за чемпионский титул. Победителя определяла экспертная комиссия. Работы участников в прямом смысле рассматривались под микроскопом. Лучшей из лучших стала итальянка Кьяра Кроче.

Кьяра Кроче, художница:

Финал был великолепен. Я встретила много новых людей. Я действительно не ожидала, что выиграю, потому что другие участники очень, очень талантливы.