Политолог: Лукашенко – главный евразист в мире. В чём это проявляется?

Петр Петровский, политолог:

Президент наш на саммите ЕАЭС очень правильно сказал насчет евразийства. Я считаю, что самым главным практическим евразистом в мире Лукашенко и является. Не надо этого бояться. Это не какой-то книжный червь, а это практический политик, который такие формулы выдает! Например, еще прошлый год, соединение на одной платформе концепций ЕАЭС, ШОС и БРИКС – это фундаментальная вещь коллективного Востока. И это выдал наш Президент. Это он сформулировал фундаментальную платформу формирования коллективного Востока. Даже в Москве такое не сформулировали. И посмотрите, как он работает на международном пространстве, в международных отношениях. Элегантно и убедительно, как когда-то сам Президент и сказал. Что, мы не можем заменить 40 стран Запада 160-ю странами коллективного Востока? Заменим. Посмотрите, куда сейчас едет наш министр иностранных дел: Пакистан, Латинская Америка, Африка, Азия. Огромное количество стран. То есть Беларусь – это точка сборки, я не побоюсь этого слова.

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