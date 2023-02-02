В Англии родился детёныш редкого шимпанзе. Малыша назовут в честь рок- или поп-звезды

В британском зоопарке Честера родился детеныш находящегося под угрозой исчезновения западного шимпанзе. По словам зоозащитников, это самый редкий подвид шимпанзе в мире. Малыш здоров. В дикой природе западные шимпанзе находятся под угрозой исчезновения по ряду причин.

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Среди них – незаконная охота, уничтожение среды обитания шимпанзе и болезни. Так, в Африке остается всего 18 тысяч представителей этого подвида.