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Уровень загрязнения воздуха в Бангкоке превысил нормы безопасности в 14 раз

02 февраля 2023 13:53
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Новости Таиланда. Городские власти Бангкока призвали местных жителей не открывать окна, как можно меньше находиться на улице и по возможности договориться с начальством об удаленной работе. Причиной стал воздух в столице Таиланда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уровень загрязнения воздуха в Бангкоке превысил нормы безопасности в 14 раз-1

Уровень его загрязнения превысил все нормы безопасности в 14 раз. Люди стали обращаться к врачам с жалобами на резь в глазах и затрудненное дыхание. В Министерстве окружающей среды пообещали принять все меры для снижения выхлопов машин и проверить на экологическое соответствие все крупные предприятия Бангкока.

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# Экология # Новости Таиланда # Фотофакт

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