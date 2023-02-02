Уровень загрязнения воздуха в Бангкоке превысил нормы безопасности в 14 раз

Новости Таиланда. Городские власти Бангкока призвали местных жителей не открывать окна, как можно меньше находиться на улице и по возможности договориться с начальством об удаленной работе. Причиной стал воздух в столице Таиланда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уровень его загрязнения превысил все нормы безопасности в 14 раз. Люди стали обращаться к врачам с жалобами на резь в глазах и затрудненное дыхание. В Министерстве окружающей среды пообещали принять все меры для снижения выхлопов машин и проверить на экологическое соответствие все крупные предприятия Бангкока.