Как решение о вводе войск ОДКБ изменило ситуацию в Казахстане? Мнение экспертов
Новости Казахстана. Миротворцы ОДКБ в Казахстане. И это действительно первый случай, когда договоренности организации мы наблюдаем в действии. Президент страны-участницы обращается к союзникам за помощью. В составе сил – подразделения пяти стран договора – России, Беларуси, Таджикистана, Кыргызстана, Армении, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Что важно понимать? Миротворцы приехали не зачищать боевиков и не воевать. Они охраняют стратегически важные объекты и не допускают беспорядков. Все миротворческие силы после завершения операции выведут из Казахстана. Все будет зависеть от ситуации и от решения руководства республики.
Алена Сырова, политический обозреватель:
Никогда прежде страны – участницы ОДКБ никуда не посылали свои объединенные силы (разве что на учения). Да и белорусские миротворцы никогда прежде целой ротой не отправлялись для решения задач в другую страну. Так почему же сейчас мы говорим об их присутствии в Казахстане как о свершившемся факте? Во-первых и в основных – Беларусь в ОДКБ с 1993 года.
Есть договор. Есть обязательства. Есть прецедент. Происходящее в Казахстане в первую неделю января не то, что угрожало, уничтожало и стабильность, и безопасность в этой стране. Когда не справляешься с натиском сам, все же хочется рассчитывать на помощь союзников и увидеть в деле все те обязательства, что прописаны в договорах с ними. Смысла в бумажных союзах нет. После трех дней бесчинств Касым-Жомарт Токаев обратился к ОДКБ. И в считаные часы совместная миротворческая миссия Армении, Беларуси, России и Кыргызстана в Казахстане началась.
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За те три дня, что миротворцы в Казахстане, ситуация изменилась. Удалось остановить беспредел. Об этом можно судить и по сообщениям в СМИ, и по тому, что рассказывают сами жители этой страны. Утром получилось связаться с моим коллегой – сотрудником телеканала «Хабар». Смотрите здесь.
Возвращаясь к деятельности ОДКБ. Лидеры каждый день на связи, мы уже сбились со счету, сколько телефонных разговоров было за эти дни. И все же решение об отправке миротворцев руководство каждой страны принимало отдельно. В нашем случае такие полномочия есть у Президента. И Александр Лукашенко ими воспользовался, прекрасно понимая, как этот факт могут использовать в преддверии грядущего референдума те, кто не оставляет попыток подогреть белорусский народ.
Время, когда государства могли противостоять вызовам и отстаивать себя в одиночку, закончилось. Это, видимо, хорошо понимают страны ОДКБ, раз приняли коллективное решение помочь организовать безопасность, помочь стабилизировать ситуацию, чтобы сами казахстанцы разобрались в причинах произошедшего, выяснили, кто допустил бандформирования на территорию, кто и кого предал, а главное, кто и с какой целью хотел предать казахстанский народ.
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От подобного потрясения не застрахована ни одна страна, тем более что почти в каждой были подобные попытки, поэтому, по сути, решением помочь другим каждый помогает себе.
Что касается нас, мы действительно знаем, как это может быть. И то, что тогда, в августе 2020-го, нам хватило сил не допустить госпереворот, а осенью 2021-го – пограничный конфликт, отнюдь не повод для бравады и самоуверенности. Не стоит думать, что наша хата с краю, а Казахстан далеко. Если будет хоть один очаг на территории нашего пространства, остановить пожар будет очень трудно.
Давайте не будем забывать, что для взрыва был выбран именно Казахстан. Россия – 7 500 километров границы. В прошлые два года ждали вспышки и хаоса на восточной, то есть у нас. Теперь вот юг. С чего вдруг?
В причинах произошедшего будут разбираться, еще только предстоит назвать однозначных бенефициаров, впрочем, осмелюсь сказать, кто точно не из их числа – казахстанский народ, как бы нас ни пытались убеждать в обратном.
Когда устраивают государственные перевороты (а за последние годы мы видели не один пример, еще больше было попыток), мотивируют это разными причинами, винят личностей. Но! Целятся-то в главенствующий столп, а это национальная безопасность и территориальная целостность. Как только он начинает рушиться, дальше – карточный домик. Чтобы прекратить разрушение, нужно удержать столп. И тут все способы хороши. Либо сами, как это было у нас, либо с помощью, как это сейчас в Казахстане. Главное – удержать.