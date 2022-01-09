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Группировка сил может быть увеличена. Сколько миротворцев ОДКБ находится в Казахстане?

09 января 2022 20:14
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Миротворцы ОДКБ в Казахстане. Президент страны-участницы обращается к союзникам за помощью. В составе сил – подразделения пяти стран Договора: России, Беларуси, Таджикистана, Кыргызстана, Армении, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Что важно понимать? Миротворцы приехали не зачищать боевиков и не воевать. Они охраняют стратегически важные объекты и не допускают беспорядков.  

Группировка сил может быть увеличена. Сколько миротворцев ОДКБ находится в Казахстане?-1

Время, когда государства могли противостоять вызовам и отстаивать себя в одиночку, закончилось. Это, видимо, хорошо понимают страны ОДКБ, раз приняли коллективное решение помочь организовать безопасность, помочь стабилизировать ситуацию, чтобы сами казахстанцы разобрались в причинах произошедшего. Выяснили, кто допустил бандформирования на территорию, кто и кого предал, а главное, кто и с какой целью хотел предать казахстанский народ.  

Группировка сил может быть увеличена. Сколько миротворцев ОДКБ находится в Казахстане?-4

Владимир Зайнетдинов, пресс-секретарь ОДКБ:  
Общая численность коллективных сил – более двух с половиной тысяч, общая численность миротворческих сил ОДКБ – порядка 3 600 человек. При необходимости группировка миротворческих сил может быть увеличена. Подчеркиваю, при необходимости. И это главное.  

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# Протесты в Казахстане # Владимир Зайнетдинов # Алена Сырова # Фотофакт

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