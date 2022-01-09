Группировка сил может быть увеличена. Сколько миротворцев ОДКБ находится в Казахстане?

Миротворцы ОДКБ в Казахстане. Президент страны-участницы обращается к союзникам за помощью. В составе сил – подразделения пяти стран Договора: России, Беларуси, Таджикистана, Кыргызстана, Армении, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Что важно понимать? Миротворцы приехали не зачищать боевиков и не воевать. Они охраняют стратегически важные объекты и не допускают беспорядков.

Время, когда государства могли противостоять вызовам и отстаивать себя в одиночку, закончилось. Это, видимо, хорошо понимают страны ОДКБ, раз приняли коллективное решение помочь организовать безопасность, помочь стабилизировать ситуацию, чтобы сами казахстанцы разобрались в причинах произошедшего. Выяснили, кто допустил бандформирования на территорию, кто и кого предал, а главное, кто и с какой целью хотел предать казахстанский народ.