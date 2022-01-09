Сотрудник телеканала «Хабар»: без ввода миротворцев мы бы не справились и потеряли Казахстан

Миротворцы ОДКБ в Казахстане. Президент страны-участницы обращается к союзникам за помощью. В составе сил – подразделения пяти стран договора – России, Беларуси, Таджикистана, Кыргызстана, Армении, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Что важно понимать? Миротворцы приехали не зачищать боевиков и не воевать. Они охраняют стратегически важные объекты и не допускают беспорядков. Все миротворческие силы после завершения операции выведут из Казахстана. Все будет зависеть от ситуации и от решения руководства республики.

Алена Сырова, политический обозреватель:

За те три дня, что миротворцы в Казахстане, ситуация изменилась. Удалось остановить беспредел. Об этом можно судить и по сообщениям в СМИ, и по тому, что рассказывают сами жители этой страны. Утром получилось связаться с моим коллегой – сотрудником телеканала «Хабар».