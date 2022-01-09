Сотрудник телеканала «Хабар»: без ввода миротворцев мы бы не справились и потеряли Казахстан

Миротворцы ОДКБ в Казахстане. Президент страны-участницы обращается к союзникам за помощью. В составе сил – подразделения пяти стран договора – России, Беларуси, Таджикистана, Кыргызстана, Армении, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Что важно понимать? Миротворцы приехали не зачищать боевиков и не воевать. Они охраняют стратегически важные объекты и не допускают беспорядков. Все миротворческие силы после завершения операции выведут из Казахстана. Все будет зависеть от ситуации и от решения руководства республики.
Алена Сырова, политический обозреватель:
За те три дня, что миротворцы в Казахстане, ситуация изменилась. Удалось остановить беспредел. Об этом можно судить и по сообщениям в СМИ, и по тому, что рассказывают сами жители этой страны. Утром получилось связаться с моим коллегой – сотрудником телеканала «Хабар».
Рахим Ошакбаев:
Ситуация еще тревожная. Но гораздо лучше в сравнении с тем небывалым кризисом, катастрофой, которую мы наблюдали. Казахстан, народ Казахстана, президент чрезвычайно благодарны нашим сотрудникам и главам государств ОДКБ. Сейчас именно ОДКБ стала гарантом сохранения государственности Казахстана. И без ввода миротворцев мы бы не справились и потеряли страну. А Казахстан погрузился бы в полный хаос. Атака не просто террористическая, атака чрезвычайно гибридная. Заранее подготовлена информационная среда, соответственно, инспирирование протестов, управление протестами, провокации, то есть во всех городах Казахстана люди, эти террористы хорошо были осведомлены о наличии арсенала, где они находятся, захват аэропорта, то есть предварительно была команда снять оцепление перед захватом аэропорта боевиками. Захваты самолетов, отрезание голов, вообще какое-то дикое варварство. Потом обращает на себя внимание, допустим, один из каналов, который пытался координировать протест здесь, пока у нас был интернет [Telegram-канал, признанный экстремистским – прим. ред.]. Он полностью переключился на Казахстан. И по тем же лекалам пытался работать по Казахстану. И сейчас я думаю, что, когда включится интернет, они продолжат свою деструктивную деятельность.
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