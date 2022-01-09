Сергей Рекеда высказался о миротворцах ОДКБ в Казахстане

Миротворцы ОДКБ в Казахстане. И это действительно первый случай, когда договоренности организации мы наблюдаем в действии. Президент страны-участницы обращается к союзникам за помощью. В составе сил – подразделения пяти стран договора – России, Беларуси, Таджикистана, Кыргызстана, Армении, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Что важно понимать? Миротворцы приехали не зачищать боевиков и не воевать. Они охраняют стратегически важные объекты и не допускают беспорядков. Все миротворческие силы после завершения операции выведут из Казахстана. Все будет зависеть от ситуации и от решения руководства республики.

Алена Сырова, политический обозреватель:

Никогда прежде страны – участницы ОДКБ никуда не посылали свои объединенные силы (разве что на учения). Да и белорусские миротворцы никогда прежде целой ротой не отправлялись для решения задач в другую страну. Так почему же сейчас мы говорим об их присутствии в Казахстане как о свершившемся факте? Во-первых и в основных – Беларусь в ОДКБ с 1993 года. Есть договор. Есть обязательства. Есть прецедент. Происходящее в Казахстане в первую неделю января не то что угрожало – уничтожало и стабильность, и безопасность в этой стране. Когда не справляешься с натиском сам, все же хочется рассчитывать на помощь союзников и увидеть в деле все те обязательства, что прописаны в договорах с ними. Смысла в бумажных союзах нет. После трех дней бесчинств Касым-Жомарт Токаев обратился к ОДКБ. И в считаные часы совместная миротворческая миссия Армении, Беларуси, России и Кыргызстана в Казахстане началась.