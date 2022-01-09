Политолог: ввод войск ОДКБ в Казахстан был призван показать колеблющимся силовикам, что вопрос может быть решён и без них

Новости Казахстана. Миротворцы ОДКБ в Казахстане. Президент страны-участницы обращается к союзникам за помощью. В составе сил – подразделения пяти стран договора – России, Беларуси, Таджикистана, Кыргызстана, Армении, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Что важно понимать? Миротворцы приехали не зачищать боевиков и не воевать. Они охраняют стратегически важные объекты и не допускают беспорядков. Все миротворческие силы после завершения операции выведут из Казахстана. Все будет зависеть от ситуации и от решения руководства республики.

Айк Халатян, политолог (Армения):

По всей вероятности, внутри казахстанских элит был определенный раскол, чем обусловлен саботаж действий силовых структур. И мне кажется, именно ввод войск ОДКБ был призван показать этим колеблющимся силовикам, что вопрос может быть решен и без них. И как мы видим, сразу после принятия этого решения, когда уже первые самолеты пошли и даже войска ОДКБ не успели занять отведенные им для защиты объекты, сами казахстанские силовики вкруг резко начали активно, эффективно работать, смогли взять ситуацию под контроль. Мне кажется, это был такой просчитанный ход со стороны президента, который позволил быстро подкрутить гайки в этой вертикали силовой, чтобы она сама уже начала действовать.

Алена Сырова, политический обозреватель:

От подобного потрясения не застрахована ни одна страна, тем более, что почти в каждой были подобные попытки, поэтому, по сути, решением помочь другим каждый помогает себе.