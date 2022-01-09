«Слава богу, что было принято такое решение». Что думают в Казахстане о вводе войск ОДКБ?

Кубат Рахимов, экс-советник премьер-министра Кыргызстана, эксперт по вопросам евразийской интеграции:

То, как мы, союзники, союзники по ОДКБ, союзники по ЕАЭС, повели бы себя по отношению к ситуации в Казахстане, а именно попыткам разрушения государственности... Это такой же рядовой, извините, член Организации Договора о коллективной безопасности, как и Беларусь, как и Армения, как и Кыргызстан. Другое дело, что – об этом я писал – организация уже выходит из тех коротких штанишек, в которые ее одели в 90-е годы. И необходим коренной пересмотр уставных целей и задач. Исходя из существующей фактической картины мира. То, что уже случилось, по факту. В Казахстане, к сожалению, получилось все гораздо трагичнее. И могло быть еще более трагично, еще более кроваво, если бы не ОДКБ, потому что в первую очередь ввод контингента сразу отрезвил горячие головы, он сразу успокоил население страны. Я же вот каждый день созваниваюсь, списываюсь с людьми, которые живут в Казахстане. Они говорят: «Слава богу. Слава богу, что было принято такое решение, по крайней мере мы спокойны». Тот, кто обратился за помощью, сразу поставил точку над «и» с точки зрения двоевластия. Это тоже немаловажно.