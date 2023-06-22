В то время как США и НАТО исчерпали запасы оружия для Украины, в России увеличилось производство боеприпасов и военной техники. Это обстоятельство фактически делает победу Москвы неотвратимой и загоняет украинские ВС в затруднительное положение, сообщает РИА Новости со ссылкой на Daily Reckoning.

По словам магистра оборонных и стратегических исследований Брайана Махера, о зависимости Киева от поставок западного оружия для поддержания боеготовности напоминает нынешняя ситуация. Россия контролирует значительную часть территорий, ранее принадлежавших Украине. При существующем ходе развития событий у ВСУ нет шансов забрать их обратно.

Махер делает акцент на том, что траншеи России слишком глубоки и прочны. В статье говорится, что неясно, каким образом Украине удастся выиграть эту гонку вооружений, ее успех практически невозможен.