«Тут более оптимистическая обстановка». Что сейчас происходит на линии фронта в ДНР?

Григорий Азаренок, СТВ: Как вы считаете, сейчас оперативная, может, даже тактически-стратегическая пауза на этой линии соприкосновения или все-таки есть направления, где чаша весов все еще колышется в ту или иную сторону? В общем, что сейчас на линии?

Владлен Татарский, донецкий ополченец, военный корреспондент, блогер:

Сейчас линия статична в основном, но украинская армия будет предпринимать попытки атаковать на Сватовском направлении, она это и делает постоянно. Наши войска буквально от Соледара и до Угледара потихоньку наступают. Да, это не прорыв фронта, но тем не менее на всем этом протяженном участке каждый раз отвоевываются какие-то опорные пункты, даже населенные пункты. Недавно подразделение, с которым я сейчас работаю, отбило сразу три пункта опорных, взяли трех пленных. Один в тяжелом состоянии, двое были целы. Это были украинские десантники 79-й бригады. В общем, потихоньку на Донбассе фронт продвигается. Авдеевка сейчас зажимается со всех сторон. Поэтому тут более оптимистическая обстановка.

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