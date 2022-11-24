«За окном полыхают пожары, и культура должна соответствовать». Аким Апачев об образовании культурного фронта

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим саммит ОДКБ, ход специальной военной операции и культурный фронт войны. В гостях донецкий ополченец, военный корреспондент, блогер Владлен Татарский; политолог Петр Петровский; музыкант, военный корреспондент Аким Апачев.
Григорий Азаренок, СТВ:
В понедельник-вторник объявили о создании культурного фронта. Это нечто новое. Как вы считаете, будет иметь успех?
Аким Апачев, музыкант, военный корреспондент:
Сейчас я вижу, как включились все: и Захар Прилепин, и Семен Пегов. Сейчас есть запрос на настоящую русскую культуру. Культура должна осмыслять окружающую действительность. Сегодня у нас за окном полыхают пожары, и культура должна соответствовать. Либо она не является культурой той страны, в которой она обитает. Все, кому не нравится, уезжают. Я хочу помахать им ручкой. Пишите нам оттуда свои гневные письма, желательно не возвращайтесь больше.
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