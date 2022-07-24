Из-за жары объявили режим ЧП в Италии, а во Франции пришлось эвакуировать 14 тысяч человек

В Европе установилась аномальная жара, от которой плавятся железные дороги и взлетные полосы, горят леса и дома, а местные жители спасаются бегством, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

На юго-западе Франции пришлось эвакуировать более 14 тысяч человек. Самая сложная ситуация в департаменте Жиронда, который пользуется популярностью у туристов. Там температура поднималась до 40 градусов. В этом регионе пожар охватил более 100 квадратных километров, а 10,5 тысяч гектаров уже выгорели. В Испании жертвами аномальной жары стали 500 человек. В королевстве температура достигала 45 градусов.