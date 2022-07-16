84 человека умерли от аномальной жары в Испании

Новости Испании. 84 человека умерли от аномальной жары, обрушившейся на Испанию, начиная с 8 июля. Все смерти, о которых сообщалось 8-10 июля, могли быть связаны с палящей жарой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ожидается, что и на следующей неделе сохранится температура воздуха на уровне 40-45 °C, и есть опасения, что число погибших возрастет. Местные жители испытывают давление не только от жары, но и от дополнительной финансовой нагрузки. Из-за дороговизны электричества многие не могут позволить себе вдоволь пользоваться кондиционером.