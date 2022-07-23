В Мексике почти +50°C. В стране нехватка воды

Аномальная жара, от которой уже несколько недель изнывает Европа, достигла американского континента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На восточном побережье США температура воздуха превысила 40 градусов.

В нескольких городах объявлена чрезвычайная ситуация из-за коммунальных аварий, вызванных жарой. Власти открыли центры охлаждения, где люди могут спрятаться от солнца и, при необходимости, получить помощь медиков.

От жары и засухи страдают и северные штаты Мексики. Там в некоторых районах столбик термометра приблизился к 50 градусам. В стране начались отключения электричества. Возникла острая нехватка воды. Ее подвозят в специальные пункты, где за ней выстраиваются огромные очереди. Синоптики говорят, что жара пока не отступит и продержится еще как минимум до середины августа.