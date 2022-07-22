В Словении не могут потушить пожар. В огне взрываются боеприпасы времён Первой мировой

Новости Словении. В Словении уже неделю не могут потушить крупный природный пожар. Огонь охватил более двух тысяч гектаров леса. Пришлось эвакуировать население трех деревень, а это примерно 400 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В тушении участвуют более тысячи пожарных. Им помогают военные, задействована авиация. Кроме того, как сообщают местные власти, из-за бушующего пламени начали взрываться боеприпасы, которые лежали в земле еще со времен Первой мировой войны. Стоит отметить, огонь на юго-запад Словении перекинулся с территории соседней Италии. Это произошло из-за сильного ветра и высоких температур в Балканском регионе.