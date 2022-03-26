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«Из одного ада в другой ад выезжаем». В Донбассе продолжается спецоперация по освобождению территорий

26 марта 2022 08:21
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В Донбассе продолжается масштабная спецоперация по освобождению территорий. Подразделения ЛНР и ДНР при поддержке российской армии взяли под полный контроль уже 276 населенных пунктов. Бои не прекращаются на всей линии соприкосновения, порой приобретая ожесточенный характер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Основная задача – освобождение Донбасса. В Минобороны России подвели предварительные итоги спецоперации в Украине (подробнее тут).  

«Из одного ада в другой ад выезжаем». В Донбассе продолжается спецоперация по освобождению территорий-1

Самая сложная ситуация остается в Мариуполе. Город оказался в полной блокаде, без света, воды и продуктов. Российские военные организовывают коридоры для эвакуации местных жителей, прикрывая их отход плотным огнем.  

«Из одного ада в другой ад выезжаем». В Донбассе продолжается спецоперация по освобождению территорий-4

Вон стоит машина. Давай.  
– А вы куда сейчас выезжаете?  
– Не знаю. В ад. Из одного ада в другой ад выезжаем. Вы видите, инвалид, слепой, 90 лет.  

«Из одного ада в другой ад выезжаем». В Донбассе продолжается спецоперация по освобождению территорий-7

И без того непростую гуманитарную ситуацию осложняют бесконечные обстрелы ВСУ городов и поселков Донбасса. Несколько часов назад украинские войска выпустили по Ясиноватой в ДНР более сорока ракет. За сутки снаряды рвались и в двух населенных пунктах ЛНР. В результате там разрушено девять многоэтажных домов и библиотека.  

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# Международная политика

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