«Из одного ада в другой ад выезжаем». В Донбассе продолжается спецоперация по освобождению территорий

В Донбассе продолжается масштабная спецоперация по освобождению территорий. Подразделения ЛНР и ДНР при поддержке российской армии взяли под полный контроль уже 276 населенных пунктов. Бои не прекращаются на всей линии соприкосновения, порой приобретая ожесточенный характер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Основная задача – освобождение Донбасса. В Минобороны России подвели предварительные итоги спецоперации в Украине (подробнее тут).

Самая сложная ситуация остается в Мариуполе. Город оказался в полной блокаде, без света, воды и продуктов. Российские военные организовывают коридоры для эвакуации местных жителей, прикрывая их отход плотным огнем.