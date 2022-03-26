«Из одного ада в другой ад выезжаем». В Донбассе продолжается спецоперация по освобождению территорий

В Донбассе продолжается масштабная спецоперация по освобождению территорий. Подразделения ЛНР и ДНР при поддержке российской армии взяли под полный контроль уже 276 населенных пунктов. Бои не прекращаются на всей линии соприкосновения, порой приобретая ожесточенный характер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Основная задача – освобождение Донбасса. В Минобороны России подвели предварительные итоги спецоперации в Украине (подробнее тут).
Самая сложная ситуация остается в Мариуполе. Город оказался в полной блокаде, без света, воды и продуктов. Российские военные организовывают коридоры для эвакуации местных жителей, прикрывая их отход плотным огнем.
– Вон стоит машина. Давай.
– А вы куда сейчас выезжаете?
– Не знаю. В ад. Из одного ада в другой ад выезжаем. Вы видите, инвалид, слепой, 90 лет.
И без того непростую гуманитарную ситуацию осложняют бесконечные обстрелы ВСУ городов и поселков Донбасса. Несколько часов назад украинские войска выпустили по Ясиноватой в ДНР более сорока ракет. За сутки снаряды рвались и в двух населенных пунктах ЛНР. В результате там разрушено девять многоэтажных домов и библиотека.
Читайте также:
Силы ЛНР освободили уже 93% территории республики. Итоги 30-го дня специальной военной операции в Украине
ДНР и ЛНР при поддержке России продолжают освобождение территорий. Под контролем 132 населенных пункта
Минобороны России: «Уничтожена крупнейшая из оставшихся у Вооруженных сил Украины топливных баз»