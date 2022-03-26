В Европе прошли митинги против использования нефти, газа и каменного угля

Больше всего их было в ФРГ. 240 городов громко заявили о политике несогласия с экологическими подходами сверхдержав. Только в Берлине на митинг вышли 20 тысяч человек. Школьники, студенты, а также их родители прошли колонной по центральным улицам столицы. Основной лозунг – отказаться от ископаемого топлива: нефти, газа и каменного угля.