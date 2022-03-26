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В Европе прошли митинги против использования нефти, газа и каменного угля

26 марта 2022 07:06
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Австрия. Франция. Германия. 25 марта во многих странах Европы прошли выступления климатических активистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Европе прошли митинги против использования нефти, газа и каменного угля-1

Больше всего их было в ФРГ. 240 городов громко заявили о политике несогласия с экологическими подходами сверхдержав. Только в Берлине на митинг вышли 20 тысяч человек. Школьники, студенты, а также их родители прошли колонной по центральным улицам столицы. Основной лозунг – отказаться от ископаемого топлива: нефти, газа и каменного угля.  

# Экология # Фотофакт

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