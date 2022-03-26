Из-за ситуации в Украине прогноз роста мировой экономики на 2022 год снизился на 1%

Из-за ситуации в Украине торговая организация ООН понизила прогноз роста мировой экономики на 2022 год на c 3,6 % до 2,6 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Из-за ситуации в Украине торговая организация ООН понизила прогноз роста мировой экономики на 2022 год на c 3,6 % до 2,6 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Просматривается тенденция ужесточения денежно-кредитной политики в развитых странах вместе с сокращением бюджетных расходов, говорится в докладе. Это еще сильнее усугубит продолжающийся мировой экономический спад и ослабит восстановление рынков после пандемии COVID-19.