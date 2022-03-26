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Саудовская Аравия из-за атак хуситов запросила совещание в Совбезе ООН

26 марта 2022 07:31
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Саудовская Аравия запросила совещание в Совбезе ООН из-за атак хуситов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Саудовская Аравия из-за атак хуситов запросила совещание в Совбезе ООН-1

25 марта в седьмую годовщину начала вторжения в Йемен аравийской коалиции территория саудовского королевства была подвержена массированным ударам с использованием беспилотников и баллистических ракет. В течение пятницы совершено около 20 атак. В результате диверсий загорелись несколько нефтехранилищ. Одно из них не удаётся потушить до сих пор. В ответ Саудовская Аравия нанесла авиаудары по «источникам угроз» в городах Йемена.  

# Международная политика

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