Саудовская Аравия из-за атак хуситов запросила совещание в Совбезе ООН

25 марта в седьмую годовщину начала вторжения в Йемен аравийской коалиции территория саудовского королевства была подвержена массированным ударам с использованием беспилотников и баллистических ракет. В течение пятницы совершено около 20 атак. В результате диверсий загорелись несколько нефтехранилищ. Одно из них не удаётся потушить до сих пор. В ответ Саудовская Аравия нанесла авиаудары по «источникам угроз» в городах Йемена.