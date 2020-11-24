Инаугурация нового главы Белого дома состоится 20 января. В США начался процесс передачи власти Джо Байдену

Новости США. В США начался процесс передачи власти Джо Байдену, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это стало возможным после того, как федеральные власти признали победу демократа на прошедших выборах.

Распоряжение о запуске формальной процедуры главе Управления по общим вопросам дал действующий глава Белого дома Дональд Трамп. По его словам, такое решение он принял для блага страны. При этом Трамп добавил, что не признает поражение, продолжает борьбу за итоги выборов и уверен в своей победе.