Прямой эфир

Инаугурация нового главы Белого дома состоится 20 января. В США начался процесс передачи власти Джо Байдену

24 ноября 2020 09:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. В США начался процесс передачи власти Джо Байдену, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это стало возможным после того, как федеральные власти признали победу демократа на прошедших выборах.

Инаугурация нового главы Белого дома состоится 20 января. В США начался процесс передачи власти Джо Байдену-1

Распоряжение о запуске формальной процедуры главе Управления по общим вопросам дал действующий глава Белого дома Дональд Трамп. По его словам, такое решение он принял для блага страны. При этом Трамп добавил, что не признает поражение, продолжает борьбу за итоги выборов и уверен в своей победе.

Инаугурация нового главы Белого дома состоится 20 января. В США начался процесс передачи власти Джо Байдену-4

Очевидно, что судебные тяжбы в ближайшее время не прекратятся. Тем временем, Джо Байден постепенно формирует состав своей президентской администрации и внешнеполитической команды. Инаугурация нового главы Белого дома состоится 20 января 2021 года.

Читайте также:

Штат Висконсин согласился на пересчёт голосов по требованию Трампа

В Джорджии при пересчёте обнаружили более 2,6 тысячи неучтённых голосов

Верховный суд Пенсильвании отклонил иск штаба Дональда Трампа о нарушениях при подсчёте голосов

# Выборы в США # Джо Байден # Дональд Трамп # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В некоторых странах Европы ухудшается эпидобстановка. Всего в мире коронавирусом болеют более 59 млн человек
24 ноября 2020 09:02

В некоторых странах Европы ухудшается эпидобстановка. Всего в мире коронавирусом болеют более 59 млн человек

Количество заболевших коронавирусом в США к концу января может удвоиться
24 ноября 2020 06:49

Количество заболевших коронавирусом в США к концу января может удвоиться

Взрыв мины в Нагорном Карабахе: есть погибший, пять человек получили ранения
24 ноября 2020 06:36

Взрыв мины в Нагорном Карабахе: есть погибший, пять человек получили ранения