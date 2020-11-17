В Джорджии при пересчёте обнаружили более 2,6 тысячи неучтённых голосов

Новости США. Очередной скандал на выборах президента США. В Джорджии обнаружили свыше 2,6 тысячи неучтенных голосов. Это случилось из-за проблемы со сканером бюллетеней в одном из округов штата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такая ситуация на руку Трампу. Возможно, это позволит действующему президенту сократить отставание от демократа Байдена.

Пересчет голосов сейчас проходит в нескольких штатах, что недешево обходится бюджету США. Например, избирательная комиссия Висконсина подсчитала, что для пересмотра бюллетеней потребуется около 8 миллионов долларов.