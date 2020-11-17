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В Джорджии при пересчёте обнаружили более 2,6 тысячи неучтённых голосов

17 ноября 2020 09:38
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Новости США. Очередной скандал на выборах президента США. В Джорджии обнаружили свыше 2,6 тысячи неучтенных голосов. Это случилось из-за проблемы со сканером бюллетеней в одном из округов штата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такая ситуация на руку Трампу. Возможно, это позволит действующему президенту сократить отставание от демократа Байдена.

Пересчет голосов сейчас проходит в нескольких штатах, что недешево обходится бюджету США. Например, избирательная комиссия Висконсина подсчитала, что для пересмотра бюллетеней потребуется около 8 миллионов долларов.

В Джорджии при пересчёте обнаружили более 2,6 тысячи неучтённых голосов-1

Напомним, выборы состоялись 3 ноября. Несмотря на то, что подсчет голосов в ряде штатов все еще продолжается, Джо Байден уже объявил о своей победе. Трамп в свою очередь не признает поражения и продолжает утверждать, что выборы были сфальсифицированы.

В Джорджии при пересчёте обнаружили более 2,6 тысячи неучтённых голосов-4

16 ноября он также заявил, что Конституция США во время этих выборов нарушалась так серьезно, как, возможно, никогда ранее. Иски о пересчете голосов поданы в несколько штатов.

# Выборы в США # Дональд Трамп # Джо Байден # Фотофакт

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