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Количество заболевших коронавирусом в США к концу января может удвоиться

24 ноября 2020 06:49
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Новости США. К концу января 2021 года количество случаев заражения коронавирусом в США может увеличиться почти вдвое, если власти не будут принимать дополнительные меры по ужесточению эпидемиологического контроля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Количество заболевших коронавирусом в США к концу января может удвоиться-1

К таким выводам пришли ученые. США занимают первое место в мире как по числу зараженных – более 12 миллионов человек, так и по количеству смертей – почти 260 тысяч.

Количество заболевших коронавирусом в США к концу января может удвоиться-4

Власти Нью-Йорка с весны не могут захоронить 650 тел погибших от коронавируса. Весной этот штат стал эпицентром пандемии. Примерно 700 жителей умирали каждые сутки. Морги не справлялись с таким объемом. Тогда на помощь пришли передвижные рефрежираторы, которые до сих пор стоят на набережной Бруклина.

Количество заболевших коронавирусом в США к концу января может удвоиться-7

Тем временем, в Японии число пациентов с тяжелым течением COVID-19 возросло до рекордной отметки. За минувшие сутки в стране было выявлено по крайней мере 1,5 тысячи новых случаев заражения.

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# Коронавирус # Фотофакт

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