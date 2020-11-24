Количество заболевших коронавирусом в США к концу января может удвоиться

Новости США. К концу января 2021 года количество случаев заражения коронавирусом в США может увеличиться почти вдвое, если власти не будут принимать дополнительные меры по ужесточению эпидемиологического контроля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К таким выводам пришли ученые. США занимают первое место в мире как по числу зараженных – более 12 миллионов человек, так и по количеству смертей – почти 260 тысяч.