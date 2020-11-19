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Штат Висконсин согласился на пересчёт голосов по требованию Трампа

19 ноября 2020 19:14
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Новости США. Выборы американского президента давно прошли, а их честность продолжают оспаривать. На фоне многочисленных сообщений о нарушениях и махинациях во время главной политической гонки страны Палата представителей поручила провести расследование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Штат Висконсин согласился на пересчёт голосов по требованию Трампа-1

Выборы состоялись 3 ноября. О своей победе в них уже объявил Джо Байден, а Дональд Трамп тем временем продолжает утверждать, что результаты голосования сфальсифицированы.

Словам действующего главы Белого дома, кстати, находятся подтверждения. Так, на днях в штате Джорджия обнаружили свыше 2,5 тысячи неучтенных голосов. Штаб Трампа убежден, что это не единичный случай.

Штат Висконсин согласился на пересчёт голосов по требованию Трампа-4

Иски о пересчете голосов поданы в несколько штатов. В Пенсильвании запрос уже отклонили, а в Висконсине все-таки приняли. Голоса избирателей пересчитают в двух округах. Для этого штаб Трампа выделил 3 миллиона долларов.

# Выборы в США # Джо Байден # Дональд Трамп # Фотофакт

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