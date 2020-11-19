Штат Висконсин согласился на пересчёт голосов по требованию Трампа

Новости США. Выборы американского президента давно прошли, а их честность продолжают оспаривать. На фоне многочисленных сообщений о нарушениях и махинациях во время главной политической гонки страны Палата представителей поручила провести расследование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выборы состоялись 3 ноября. О своей победе в них уже объявил Джо Байден, а Дональд Трамп тем временем продолжает утверждать, что результаты голосования сфальсифицированы.

Словам действующего главы Белого дома, кстати, находятся подтверждения. Так, на днях в штате Джорджия обнаружили свыше 2,5 тысячи неучтенных голосов. Штаб Трампа убежден, что это не единичный случай.