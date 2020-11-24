Взрыв мины в Нагорном Карабахе: есть погибший, пять человек получили ранения

Российский миротворец и четыре сотрудника МЧС получили ранения при взрыве мины близ Мадагиза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Азербайджан и Армения обменялись телами погибших в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе

Азербайджанский офицер от полученных травм скончался на месте. Мина сдетонировала во время работы группы, занимавшейся поиском тел погибших во время недавнего конфликта в Тертерском районе.