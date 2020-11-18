Верховный суд Пенсильвании отклонил иск штаба Дональда Трампа о нарушениях при подсчёте голосов

Новости США. Верховный суд Пенсильвании отклонил иск штаба Дональда Трампа, в котором говорилось, что наблюдателям ограничили возможность следить за подсчетом голосов на участках в Филадельфии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. Верховный суд Пенсильвании отклонил иск штаба Дональда Трампа, в котором говорилось, что наблюдателям ограничили возможность следить за подсчетом голосов на участках в Филадельфии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Решение было принято большинством судей, поскольку закон Пенсильвании требует только присутствия наблюдателей в помещении, где проводится подсчет голосов. Окружным избирательным комиссиям было предоставлено право самостоятельно устанавливать расстояние, на котором могут находиться наблюдатели.