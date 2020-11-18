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Верховный суд Пенсильвании отклонил иск штаба Дональда Трампа о нарушениях при подсчёте голосов

18 ноября 2020 10:03
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Новости США. Верховный суд Пенсильвании отклонил иск штаба Дональда Трампа, в котором говорилось, что наблюдателям ограничили возможность следить за подсчетом голосов на участках в Филадельфии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Верховный суд Пенсильвании отклонил иск штаба Дональда Трампа о нарушениях при подсчёте голосов-1

Решение было принято большинством судей, поскольку закон Пенсильвании требует только присутствия наблюдателей в помещении, где проводится подсчет голосов. Окружным избирательным комиссиям было предоставлено право самостоятельно устанавливать расстояние, на котором могут находиться наблюдатели.

# Выборы в США # Дональд Трамп # Фотофакт

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