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В некоторых странах Европы ухудшается эпидобстановка. Всего в мире коронавирусом болеют более 59 млн человек

24 ноября 2020 09:02
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Число зараженных коронавирусом в мире превысило 59 миллионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В тройке антилидеров по-прежнему США, Индия и Бразилия.

Количество заболевших коронавирусом в США к концу января может удвоиться

В некоторых странах Европы ухудшается эпидобстановка. Всего в мире коронавирусом болеют более 59 млн человек-1

Ухудшение эпидобстановки наблюдается также в ряде европейских стран. Так, в Эстонии, опасаясь перегрузки медицинской системы, вводят новые ограничения. С 24 ноября жителям, за исключением детей младше 12 лет, необходимо носить маски или прикрывать нос и рот в публичных местах. Речь идет также об общественном транспорте и о предприятиях сферы обслуживания.

В некоторых странах Европы ухудшается эпидобстановка. Всего в мире коронавирусом болеют более 59 млн человек-4

В некоторых странах Европы ухудшается эпидобстановка. Всего в мире коронавирусом болеют более 59 млн человек-6

В Великобритании, между тем, не будут продлевать локдаун. 2 декабря ему на смену придет трехступенчатая система локальных ограничений. Спустя месяц простоя откроются магазины, парикмахерские и тренажерные залы.

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# Коронавирус # Фотофакт

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