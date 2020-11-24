В некоторых странах Европы ухудшается эпидобстановка. Всего в мире коронавирусом болеют более 59 млн человек

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 59 миллионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В тройке антилидеров по-прежнему США, Индия и Бразилия. Количество заболевших коронавирусом в США к концу января может удвоиться