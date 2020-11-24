В некоторых странах Европы ухудшается эпидобстановка. Всего в мире коронавирусом болеют более 59 млн человек

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 59 миллионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В тройке антилидеров по-прежнему США, Индия и Бразилия.
Количество заболевших коронавирусом в США к концу января может удвоиться
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 59 миллионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В тройке антилидеров по-прежнему США, Индия и Бразилия.
Количество заболевших коронавирусом в США к концу января может удвоиться
Ухудшение эпидобстановки наблюдается также в ряде европейских стран. Так, в Эстонии, опасаясь перегрузки медицинской системы, вводят новые ограничения. С 24 ноября жителям, за исключением детей младше 12 лет, необходимо носить маски или прикрывать нос и рот в публичных местах. Речь идет также об общественном транспорте и о предприятиях сферы обслуживания.
В Великобритании, между тем, не будут продлевать локдаун. 2 декабря ему на смену придет трехступенчатая система локальных ограничений. Спустя месяц простоя откроются магазины, парикмахерские и тренажерные залы.
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