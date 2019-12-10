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Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью Юрия Лужкова

10 декабря 2019 10:34
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Новости России. Бывший мэр Москвы Юрий Лужков скончался на 84-м году жизни. Юрий Михайлович умер в одной из клиник Мюнхена во время операции на сердце, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью Юрия Лужкова-1

Политик занимал должность мэра российской столицы рекордные 18 лет – с 1992 по 2010 год. После отставки он ушел из публичной политики и занялся бизнесом.

Соболезнования в связи со смертью Юрия Лужкова выразил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью Юрия Лужкова-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ушел из жизни талантливый политик и выдающийся государственный деятель, истинный друг Беларуси, отдавший много сил и энергии сплочению двух братских народов, становлению и развитию белорусско-российских отношений. С его именем неразрывно связано множество знаковых инициатив и проектов, которые позволили укрепить контакты между нашими странами.

Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью Юрия Лужкова-7

Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью Юрия Лужкова-9

# Некролог # Александр Лукашенко # Юрий Лужков # Фотофакт

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