Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью Юрия Лужкова

Новости России. Бывший мэр Москвы Юрий Лужков скончался на 84-м году жизни. Юрий Михайлович умер в одной из клиник Мюнхена во время операции на сердце, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Политик занимал должность мэра российской столицы рекордные 18 лет – с 1992 по 2010 год. После отставки он ушел из публичной политики и занялся бизнесом. Соболезнования в связи со смертью Юрия Лужкова выразил Президент Беларуси Александр Лукашенко.