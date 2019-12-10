Новости Саудовской Аравии. Женщинам в Саудовской Аравии разрешили входить в рестораны вместе с мужчинами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

До этого все заведения в стране должны были иметь два отдельных входа: для женщин и семей, и для мужчин, которые приходят отдельно. Для таких посетителей отводили специальные зоны. Однако в последнее время в ресторанах перестали строго придерживаться этих требований. Стоит отметить: новые правила не являются обязательными – по желанию владельцы могут сохранить старые традиции.