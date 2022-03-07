Автобус с эвакуированными по гуманитарному коридору жителями Украины пересёк границу с Россией
7 марта была предпринята очередная попытка открытия гуманитарных коридоров. И по одному из них автобус с жителями Украины пересек границу с Россией. Контролируют эвакуацию Вооруженные силы России. В том числе с использованием беспилотников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Минобороны отметили, что это сделано с целью предотвращения попытки украинской стороны сорвать гуманитарный план. Полная информация о нем передана в ООН, ОБСЕ, Международный Красный крест. За три часа на объявленных шести гуманитарных коридорах зафиксировано более 170 обстрелов со стороны украинских войск.
Тяжелой остается обстановка во многих районах Украины и Донбасса. Известно, что в ЛНР сейчас тушат пожар на нефтебазе. Он вспыхнул в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Как заявил глава ЛНР, почти вся территория республики уже освобождена от украинских военных. Хуже ситуация в ДНР.
«Боевики гнали впереди себя более 150 человек мирных жителей». Минобороны сообщило об инциденте в Мариуполе.
Гуманитарная обстановка в Украине остается тяжелой. Киев запретил экспорт круп, мяса, сахара и соли из страны. Во многих пострадавших районах люди вынуждены жить без света, отопления и воды. А согласно данным Верховного комиссара ООН по делам беженцев, территорию Украины уже покинуло свыше 1 миллиона 700 тысяч человек.
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