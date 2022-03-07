Автобус с эвакуированными по гуманитарному коридору жителями Украины пересёк границу с Россией

7 марта была предпринята очередная попытка открытия гуманитарных коридоров. И по одному из них автобус с жителями Украины пересек границу с Россией. Контролируют эвакуацию Вооруженные силы России. В том числе с использованием беспилотников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минобороны отметили, что это сделано с целью предотвращения попытки украинской стороны сорвать гуманитарный план. Полная информация о нем передана в ООН, ОБСЕ, Международный Красный крест. За три часа на объявленных шести гуманитарных коридорах зафиксировано более 170 обстрелов со стороны украинских войск.