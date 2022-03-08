Народная милиция ДНР: украинские националисты продолжают занимать гражданские объекты
8 марта в Украине российская сторона объявила режим тишины. Жителей планируют вывезти из украинских городов, находиться в которых опасно. Договоренностей на этот счет накануне стороны достигли в ходе переговоров в Беловежской пуще, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Переговоры Москва – Киев и эвакуация жителей через гумкоридоры. Подробнее о том, что сейчас происходит в Украине, читайте здесь.
Первый этап эвакуации начался в Сумах. Но вот по гуманитарным коридорам из Волновахи и Мариуполя пока никто не вышел, их продолжают блокировать украинские военные. Мариуполь под обстрелами находится прямо сейчас. Боевые действия там начались рано утром. Украинские силовики в качестве щита снова выбрали городскую инфраструктуру. Боевые позиции оборудуют в школах и больницах.
Эдуард Басурин, официальный представитель Народной милиции ДНР:
Нам продолжает поступать информация о занятии украинскими националистами гражданских объектов. В Дзержинске в здании профилактория «Радуга» размещен командный пункт 95-й десантно-штурмовой бригады. Вскрыто размещение вооружения и техники вблизи жилых домов. На территории больницы имени Ленина отмечено размещение реактивной артиллерии, используемой для обстрелов Горловки. В Угледаре отмечено размещение боевиков и бронетехники нацгвардии на территории школы № 2 и детского сада № 1. Во всех перечисленных населенных пунктах националисты перекрывают выезды с целью блокирования в них гражданского населения.
Ситуацию на юго-востоке Украины нельзя назвать спокойной. Донецк по-прежнему подвергается обстрелам. Тем не менее освободить от украинских военных луганской Народной милиции удалось уже 54 пункта. Войска ЛНР продвинулись еще на 9 километров. И пока совместными усилиями России, ЛНР и ДНР людей от конфликта спасают, в Киеве надеются все больше участников в него привлечь. По заявлению Пентагона, Украина сейчас получает оружие из 15 стран.
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