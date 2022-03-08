Народная милиция ДНР: украинские националисты продолжают занимать гражданские объекты

8 марта в Украине российская сторона объявила режим тишины. Жителей планируют вывезти из украинских городов, находиться в которых опасно. Договоренностей на этот счет накануне стороны достигли в ходе переговоров в Беловежской пуще, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Переговоры Москва – Киев и эвакуация жителей через гумкоридоры. Подробнее о том, что сейчас происходит в Украине, читайте здесь.

Первый этап эвакуации начался в Сумах. Но вот по гуманитарным коридорам из Волновахи и Мариуполя пока никто не вышел, их продолжают блокировать украинские военные. Мариуполь под обстрелами находится прямо сейчас. Боевые действия там начались рано утром. Украинские силовики в качестве щита снова выбрали городскую инфраструктуру. Боевые позиции оборудуют в школах и больницах.