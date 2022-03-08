Прямой эфир

Скульптуры женщин распечатали на 3D-принтере в США. Кого решили удостоить такой чести?

08 марта 2022 14:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Выставка в неоново-оранжевых тонах. Именно такой цвет у скульптур женщин, которые распечатали на 3D-принтере к празднику в США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Скульптуры женщин распечатали на 3D-принтере в США. Кого решили удостоить такой чести?-1

120 статуй в натуральную величину изображают преуспевших в области науки и техники. Каждая фигура имеет QR-код, который ссылается на личную историю изображенной женщины.

Скульптуры женщин распечатали на 3D-принтере в США. Кого решили удостоить такой чести?-4

Есть в этом пантеоне и доктора наук, и студентка, которая во время пандемии с помощью 3D-печати обеспечила более 80 тысяч медиков средствами индивидуальной защиты. По мнению организаторов, все это иллюстрирует бесчисленные образцы для подражания, которые может найти молодежь во время посещения выставки.

# Выставки в Беларуси и мире # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Народная милиция ДНР: украинские националисты продолжают занимать гражданские объекты
08 марта 2022 12:08

Народная милиция ДНР: украинские националисты продолжают занимать гражданские объекты

ООН: Россия и Украина должны проявлять постоянную заботу о том, чтобы пощадить гражданских лиц, дома
08 марта 2022 11:43

ООН: Россия и Украина должны проявлять постоянную заботу о том, чтобы пощадить гражданских лиц, дома

Минобороны России: для безопасной эвакуации мирных граждан из населённых пунктов вводится режим тишины
08 марта 2022 11:35

Минобороны России: для безопасной эвакуации мирных граждан из населённых пунктов вводится режим тишины