Скульптуры женщин распечатали на 3D-принтере в США. Кого решили удостоить такой чести?

Выставка в неоново-оранжевых тонах. Именно такой цвет у скульптур женщин, которые распечатали на 3D-принтере к празднику в США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

120 статуй в натуральную величину изображают преуспевших в области науки и техники. Каждая фигура имеет QR-код, который ссылается на личную историю изображенной женщины.

Есть в этом пантеоне и доктора наук, и студентка, которая во время пандемии с помощью 3D-печати обеспечила более 80 тысяч медиков средствами индивидуальной защиты. По мнению организаторов, все это иллюстрирует бесчисленные образцы для подражания, которые может найти молодежь во время посещения выставки.