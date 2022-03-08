ООН: Россия и Украина должны проявлять постоянную заботу о том, чтобы пощадить гражданских лиц, дома

8 марта в Украине российская сторона объявила режим тишины. Жителей планируют вывезти из украинских городов, находиться в которых опасно. Договоренностей на этот счет накануне стороны достигли в ходе переговоров в Беловежской пуще, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В ряде украинских городов речь идет о настоящей гуманитарной катастрофе. Число желающих эвакуироваться в Россию приближается к 200 тысячам человек. Ситуацию обсудили в ООН. Там также уверены в необходимости гумкоридоров.
Мединский: националисты продолжают использовать мирных жителей в качестве щита. Это военное преступление. Подробнее здесь.
Мартин Гриффитс, координатор чрезвычайной помощи ООН:
Стороны должны проявлять постоянную заботу о том, чтобы пощадить гражданских лиц, гражданские дома и инфраструктуру в ходе своих военных операций. Это включает в себя предоставление возможности гражданскому населению беспрепятственно покидать районы активных боевых действий на добровольной основе в выбранном ими направлении.
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