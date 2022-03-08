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ООН: Россия и Украина должны проявлять постоянную заботу о том, чтобы пощадить гражданских лиц, дома

08 марта 2022 11:43
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8 марта в Украине российская сторона объявила режим тишины. Жителей планируют вывезти из украинских городов, находиться в которых опасно. Договоренностей на этот счет накануне стороны достигли в ходе переговоров в Беловежской пуще, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ООН: Россия и Украина должны проявлять постоянную заботу о том, чтобы пощадить гражданских лиц, дома-1

В ряде украинских городов речь идет о настоящей гуманитарной катастрофе. Число желающих эвакуироваться в Россию приближается к 200 тысячам человек. Ситуацию обсудили в ООН. Там также уверены в необходимости гумкоридоров.

Мединский: националисты продолжают использовать мирных жителей в качестве щита. Это военное преступление. Подробнее здесь.

ООН: Россия и Украина должны проявлять постоянную заботу о том, чтобы пощадить гражданских лиц, дома-4

Мартин Гриффитс, координатор чрезвычайной помощи ООН:
Стороны должны проявлять постоянную заботу о том, чтобы пощадить гражданских лиц, гражданские дома и инфраструктуру в ходе своих военных операций. Это включает в себя предоставление возможности гражданскому населению беспрепятственно покидать районы активных боевых действий на добровольной основе в выбранном ими направлении.

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# Международная политика # Мартин Гриффитс # Фотофакт

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