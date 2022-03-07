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Мединский о гуманитарных коридорах в Украине: «Практически ни один из них в полной мере не сработал»

07 марта 2022 14:03
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Третий раунд переговоров России и Украины пройдет в том же Домике охотника в Беловежской пуще, что и в предыдущий раз. Формат встречи закрытый – без прессы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мединский о гуманитарных коридорах в Украине: «Практически ни один из них в полной мере не сработал»-1

Владимир Мединский, помощник президента России:
Мы ждем, мы готовы к переговорам, будут обсуждаться все те же самые вопросы, три блока вопросов. Вопрос внутриполитического урегулирования, международно-гуманитарные аспекты и вопросы военного регулирования. Вы знаете, что на прошлой встрече была достигнута важная договоренность о создании гуманитарных коридоров для выхода мирных жителей из городов, где ведутся военные столкновения, боевые действия. Российская сторона незамедлительно на следующий день готова была эти коридоры открыть. Естественно, был включен режим прекращения огня на время работы гуманитарных коридоров. К большому сожалению, практически ни один из них в полной мере не сработал.

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# Международная политика # Владимир Мединский # Фотофакт

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