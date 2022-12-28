Глобальные неприятности называют чёрным лебедем. Визит Пелоси на Тайвань подходит под определение?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. Сегодняшний выпуск программы является завершающим в цикле программ «САСС уполномочен заявить» на СТВ в 2022 году. И главная наша задача – проанализировать и подвести итоги уходящего года. Надежда Сасс, СТВ:

Уходящий год был полон неприятных неожиданностей, лишивших надежду и подрывающих веру в скорый выход человечества из системного кризиса. И вот с легкой руки Нассима Талеба уже несколько лет подобные неожиданности принято называть как?

Вадим Гигин, председатель правления Белорусского общества «Знание», кандидат исторических наук:

Черным лебедем. Надежда Сасс:

Визит Нэнси Пелоси для Китайской Народной Республики является черным лебедем?