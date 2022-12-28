Глобальные неприятности называют чёрным лебедем. Визит Пелоси на Тайвань подходит под определение?
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. Сегодняшний выпуск программы является завершающим в цикле программ «САСС уполномочен заявить» на СТВ в 2022 году. И главная наша задача – проанализировать и подвести итоги уходящего года.
Надежда Сасс, СТВ:
Уходящий год был полон неприятных неожиданностей, лишивших надежду и подрывающих веру в скорый выход человечества из системного кризиса. И вот с легкой руки Нассима Талеба уже несколько лет подобные неожиданности принято называть как?
Вадим Гигин, председатель правления Белорусского общества «Знание», кандидат исторических наук:
Черным лебедем.
Надежда Сасс:
Визит Нэнси Пелоси для Китайской Народной Республики является черным лебедем?
Николай Межевич, директор Центра белорусских исследований Института Европы РАН:
Для черного лебедя не тот масштаб. Даже с учетом формального позиционирования в политической иерархии США это не столько лебедь, сколько такая серая колибри. Китайцы, безусловно, услышали предупреждение и сделали из этого выводы, в том числе связанные с сотрудничеством с Россией. Ставка американцев абсолютно очевидна – оторвать нас от китайцев или китайцев от нас. Наши китайские друзья справедливо говорят, что когда у вас началась Вторая мировая война, японцы уже вовсю зверствовали на нашей территории. И это правда. Для них война началась существенно раньше. Теперь получается наоборот. Она начинается с нас, а Китай имеет время, не знаем, сколько. Год, полтора, два. Но очевидно: в том случае, если нам в качестве компромисса продадут, что мы вам Воронеж оставили, Краснодар оставили…
Вадим Гигин:
Может, даже Крым.
Николай Межевич:
Вряд ли. Торговаться будут издалека. Если не от Екатеринбурга с Пермью, по крайней мере, от Воронежа с Белгородом.
Вадим Гигин:
Но там же другие названия: Смолендия, Биармия…
Николай Межевич:
Да. И понятно, что нам будут предлагать, мы от этого откажемся, Китай этим временем воспользуется, пользуется сейчас для обеспечения гарантии внутренней стабильности. Вооруженные силы, особенно военно-морской флот, растут сказочными темпами. И думается, что стратегически американцы допустили ошибку, но поймут они это не сейчас, а несколько позже. А главное, что последний визит, как бы его ни комментировали, был это государственный визит Медведева или партийный… Мы на Востоке умеем эти шапки снимать и надевать. Важно, что он был.
Надежда Сасс:
Важно, что он был и что прозвучало из уст Си Цзиньпина.
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