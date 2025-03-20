Гигин: Путин и Трамп должны договариваться, переговоры – это не сдача позиций

Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, председатель правления Белорусского общества «Знание»:

Что касается нынешних переговоров. Те, кто сравнивает с перестройкой, хотят сказать, что Путин – это Горбачев? А чего они открыто об этом не говорят? Боятся? Или что? Если вы говорите, что мы повторим перестройку, так скажите, что Путин – это Горбачев. Но Путин – это не Горбачев. Поэтому вот эти искусственные какие-то аллюзии... Ну, следующий момент. Хорошо, не переговариваться с Трампом. Естественно, надо понимать все подводные камни, которые могут быть, о чем и говорит наш Президент, безусловно, делать расчет. Это и есть дипломатия. Дипломатия – когда ты беседуешь не с другом. Вот мы с вами, Григорий, друзья, нам приятно с вами разговаривать. А дипломатия – когда ты говоришь с врагом. Для этого дипломатия и придумана была, чтобы с врагом разговаривать. Понимаете? С противником, который зачастую тебя хочет уничтожить, который тебя ненавидит. И все дипломатическое искусство выстроено на этом, а не на том, чтобы разговаривать с тем, кто тебе приятен.

Сколько раз повторять? Не примет православие Дональд Трамп и не переименует Пенсильвания-авеню в проспект Сталина, не будет этого ничего. Понимаете? Хотя я сам говорю: а кто его знает, может, и будет. Но, в принципе, если реалистично смотреть, нет. И для американцев не станет Владимир Путин сдавать так свои позиции, как Горбачев. Но они должны договариваться. Почему? Потому что Россия доказала свою силу, не просто там администрация поменялась, Россия доказала свою силу. И мы должны понимать и учитывать те изменения, которые произошли в администрации Белого дома. Говорить, что нам что Байден, что Трамп – одно рябое, ну прекрасная позиция, но только вообще это не к политике, это к чему-то другому. И Трамп – это типичный представитель американского изоляционизма. Сейчас американский изоляционизм правит. Если кто-то не знает, что такое изоляционизм, посмотрите, почитайте. Это стратегия внешнеполитической линии Соединенных Штатов Америки, которой очень много лет. Не учитывать эти изменения, ну, это идиотизм был бы. Сейчас надо выстраивать переговоры. Переговоры – это не сдача позиций. Только сидят там вот Макрон, Стармер, Зеленский и все ждут – попадется Путин в ловушку, не попадется. Вот не попадается все никак.