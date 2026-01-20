Польша планирует увеличить армию до 500  тыс. военнослужащих к 2039 году

Польша приступила к реализации программы развития Вооруженных сил. Сам документ был подписан в конце декабря министром национальной обороны. Его детали засекречены, однако журналистам удалось узнать ключевые направления реформы. Она определяет трансформацию армии. К 2039 году ее численность будет составлять полмиллиона человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Большая часть из них будет находиться у границы с Беларусью. Для увеличения количественного состава откроют школы подготовки офицеров при гражданских вузах, а также изменится система обучения военных пилотов.

Кроме того, новая стратегия предусматривает отказ от прежней концепции сдерживания противника и ее переход на активное сдерживание потенциального агрессора. В рамках реформы Польша также рассматривает возможность нанесения ударов на расстояние более тысячи километров вглубь территории противника. По словам военных, это означает принципиальное изменение подхода к обороне и безопасности. По мнению главного военного ведомства, новая стратегия должна не только повысить боеспособность армии, но и усилить роль Польши как ключевого игрока восточного фланга НАТО.