Народ оказался между молотом и наковальней – Гигин о ситуации в Сербии

Проект «Азаренок.Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. В гостях депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, председатель правления Белорусского общества «Знание» Вадим Гигин. Обсудим самые актуальные темы.
Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, председатель правления Белорусского общества «Знание»:
То же самое в Сербии происходит. Почему такие волнения произошли? Да, цветная революция, да, вмешательство Запада, но народ просто устал от неопределенности, когда, с одной стороны, власть предержащие говорят: мы идем Европу. В Европе говорят: признайте Косово. Сербский народ не может свою землю, оккупированную албанцами, под властью мафиози, таких как Хашим Тачи, не может признать чужой и упирается в этом, поддерживают Россию, но, с другой стороны, и поставляли те же снаряды всушникам. Вот такая сложная там история, в той же Сербии, понимаете, осуждать их или что-то говорить, это тяжело, народ оказался между молотом и наковальней. Наверное, они бы присоединились к нашему Союзному государству, но отделены НАТО.
Ведь почему ту же Черногорию за уши втаскивали в НАТО? Почему столько лет, с 1989 года до недавнего времени, там была практически несменяемая власть, в Черногории? Для того, чтобы отрезать. Был такой Джуканович, который, меняя должности, фактически руководил Черногорией, предавая одних и других, пришел к власти молодым, еще ему не было 30 лет, как сербский националист, а закончил как ярый такой атлантист, ну, и люто коррумпированный. Для чего эту коррумпированную власть в Черногории надо было втащить в НАТО? Чтобы отрезать Сербию от моря, отрезать хотя бы таким образом от сообщения с Россией, например. Вот что творят там западники, им просто надо любыми способами эту территорию, где симпатия к России, где люди всегда стремились к России, стремились помогать России, быть с Россией, любые попытки их оторвать от России приводили к волнениям. Ну, например, в 1941 году они подписали соглашение с нацистской Германией. Народ в апреле вышел на улицы Белграда, были такие лозунги: «Боле гроб него роб!». Лучше умереть, чем жить в рабстве. Потому что не хотели вообще ни с какими противниками России иметь дело.