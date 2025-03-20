Народ оказался между молотом и наковальней – Гигин о ситуации в Сербии

Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, председатель правления Белорусского общества «Знание»:

То же самое в Сербии происходит. Почему такие волнения произошли? Да, цветная революция, да, вмешательство Запада, но народ просто устал от неопределенности, когда, с одной стороны, власть предержащие говорят: мы идем Европу. В Европе говорят: признайте Косово. Сербский народ не может свою землю, оккупированную албанцами, под властью мафиози, таких как Хашим Тачи, не может признать чужой и упирается в этом, поддерживают Россию, но, с другой стороны, и поставляли те же снаряды всушникам. Вот такая сложная там история, в той же Сербии, понимаете, осуждать их или что-то говорить, это тяжело, народ оказался между молотом и наковальней. Наверное, они бы присоединились к нашему Союзному государству, но отделены НАТО.

Ведь почему ту же Черногорию за уши втаскивали в НАТО? Почему столько лет, с 1989 года до недавнего времени, там была практически несменяемая власть, в Черногории? Для того, чтобы отрезать. Был такой Джуканович, который, меняя должности, фактически руководил Черногорией, предавая одних и других, пришел к власти молодым, еще ему не было 30 лет, как сербский националист, а закончил как ярый такой атлантист, ну, и люто коррумпированный. Для чего эту коррумпированную власть в Черногории надо было втащить в НАТО? Чтобы отрезать Сербию от моря, отрезать хотя бы таким образом от сообщения с Россией, например. Вот что творят там западники, им просто надо любыми способами эту территорию, где симпатия к России, где люди всегда стремились к России, стремились помогать России, быть с Россией, любые попытки их оторвать от России приводили к волнениям. Ну, например, в 1941 году они подписали соглашение с нацистской Германией. Народ в апреле вышел на улицы Белграда, были такие лозунги: «Боле гроб него роб!». Лучше умереть, чем жить в рабстве. Потому что не хотели вообще ни с какими противниками России иметь дело.