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Транспортная забастовка в Берлине парализовала город

20 марта 2025 16:48
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В то время как западные лидеры в Брюсселе переливают из пустого в порожнее, внутренняя ситуация в странах союза продолжает ухудшаться, что ведет к кризису в разных сферах. Так, Берлин на двое суток парализовала забастовка работников общественного транспорта. В городе с четырехмиллионным населением практически полностью остановлено движение метро и трамваев. Лишь некоторые автобусные линии продолжают работу, и то в ограниченном режиме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Транспортная забастовка в Берлине парализовала город-2

Хотя забастовка не затронет городские электрички и региональные поезда, уже ясно, что транспортный коллапс неизбежен. Ведь ежедневно общественным транспортом в немецкой столице пользуются несколько миллионов пассажиров. Как сообщают организаторы стачки, профсоюз требует повышения зарплат, а также выплаты 13-го оклада. Но при нынешнем финансовом кризисе такие условия оказываются непосильны для компаний.

А пока тарифный спор остается нерешенным, неудобства испытывают и берлинцы, и туристы. Решающий раунд переговоров между профсоюзом и транспортной компанией назначен на 21 марта. Если стороны не договорятся, машинисты и водители автобусов грозятся объявить бессрочную забастовку.

# Германия # Протесты

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