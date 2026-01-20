Прямой эфир

Массовое ДТП в США: в Мичигане из-за непогоды столкнулись более 100 автомобилей

20 января 2026 10:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Непогода привела к одному из самых массовых ДТП в истории США. В штате Мичиган на трассе столкнулось более 100 автомобилей. Пострадали несколько человек, однако обошлось без жертв, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Массовое ДТП в США: в Мичигане из-за непогоды столкнулись более 100 автомобилей-2

Причиной стал сильнейший снегопад, из-за которого видимость на дороге упала до нуля. Многие водители не справились со сложной ситуацией. В результате на шоссе образовалась огромная пробка. Трасса была полностью перекрыта в обоих направлениях, на месте работали спасатели, медики и буксировочная техника. В целях безопасности водителей призвали оставаться в автомобилях до прибытия эвакуационных служб.

# США # Аварии

Другие новости рубрики

Все новости
Польша планирует увеличить армию до 500  тыс. военнослужащих к 2039 году
20 января 2026 10:54

Польша планирует увеличить армию до 500  тыс. военнослужащих к 2039 году

МИД России: политики Запада жалеют, что не прислушались к речи Путина в Мюнхене
20 января 2026 10:42

МИД России: политики Запада жалеют, что не прислушались к речи Путина в Мюнхене

На Западе идут разговоры, не пора ли НАТО «закрывать» как альянс – Лавров
20 января 2026 09:47

На Западе идут разговоры, не пора ли НАТО «закрывать» как альянс – Лавров