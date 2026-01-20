Массовое ДТП в США: в Мичигане из-за непогоды столкнулись более 100 автомобилей

Непогода привела к одному из самых массовых ДТП в истории США. В штате Мичиган на трассе столкнулось более 100 автомобилей. Пострадали несколько человек, однако обошлось без жертв, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причиной стал сильнейший снегопад, из-за которого видимость на дороге упала до нуля. Многие водители не справились со сложной ситуацией. В результате на шоссе образовалась огромная пробка. Трасса была полностью перекрыта в обоих направлениях, на месте работали спасатели, медики и буксировочная техника. В целях безопасности водителей призвали оставаться в автомобилях до прибытия эвакуационных служб.