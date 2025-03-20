Не сумев определиться с новой военной инъекцией для Украины, еврочиновники все же не планируют умалять свои амбиции. Прикрываясь все той же агрессией с Востока, политики переводят свои страны на военные рельсы, тем самым жертвуя благосостоянием граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, Литва выделит 28 миллионов евро на обновление инфраструктуры и развитие сети убежищ гражданской обороны. По словам главы местного МВД, за этот счет в течение полутора лет будут обновлены порядка 350 убежищ.

На эти деньги структуры гражданской обороны могут закупать дополнительное оборудование. Электрогенераторы, защитные конструкции, дополнительные системы вентиляции – все это, очевидно, стоит недешево. Хотя официальный Вильнюс и не скрывает, где берет баснословные суммы для военных в условиях кризиса. Глава Минфина уже распорядился направлять налоги на нужды оборонного сектора. За счет таких масштабных сокращений литовские политики углубляют социальные трудности для населения.